Тело мужчины обнаружили в реке в Одесской области
Киев • УНН
Одесса-Киев. 2 января. УНН. Вчера, 1 января, в 21:56 в пгт Окны в Службу спасения поступило сообщение о том, что на реке Ягорлык обнаружено тело погибшего мужчины на расстоянии 1,5 м от берега. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области.
Спасатели с помощью багра извлекли тело из воды, которое передали работникам полиции. Причина смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 29 декабря на спецлинию "102" поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой - тело ребенка.