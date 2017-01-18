Тіло чоловіка виявили під час гасіння пожежі в одеській квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Одесі під час ліквідації пожежі в квартирі рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області.
Сьогодні, 18 січня о 10:31 до рятувальників від працівника поліції надійшло повідомлення, що в Одесі на вулиці Маршала Жукова, 9 в одній із квартир дев’ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа.
На місці події рятувальники встановили, що в одній з кімнат квартири на першому поверсі горять домашні речі на площі 3 кв. м. О 10:46 рятувальники локалізували пожежу, а о 10:50 — ліквідували. Причина займання встановлюється.
В осередку пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло господаря квартири. Причину його загибелі наразі з’ясовують.