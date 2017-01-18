Тіло чоловіка виявили під час гасіння пожежі в одеській квартирі

Сьогодні, 18 січня о 10:31 до рятувальників від працівника поліції надійшло повідомлення, що в Одесі на вулиці Маршала Жукова, 9 в одній із квартир дев’ятиповерхового житлового будинку сталася пожежа.

На місці події рятувальники встановили, що в одній з кімнат квартири на першому поверсі горять домашні речі на площі 3 кв. м. О 10:46 рятувальники локалізували пожежу, а о 10:50 — ліквідували. Причина займання встановлюється.

В осередку пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло господаря квартири. Причину його загибелі наразі з’ясовують.