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Тело мужчины обнаружили во время тушения пожара в одесской квартире

Тело мужчины обнаружили во время тушения пожара в одесской квартире

Киев • УНН

 • 6652 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Одессе во время ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Одесской области.

Сегодня, 18 января в 10:31 к спасателям от работника полиции поступило сообщение, что в Одессе на улице Маршала Жукова, 9 в одной из квартир девятиэтажного жилого дома произошел пожар.

На месте происшествия спасатели установили, что в одной из комнат квартиры на первом этаже горят домашние вещи на площади 3 кв. м. В 10:46 спасатели локализовали пожар, а в 10:50 - ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

В очаге пожара спасатели нашли обгоревшее тело хозяина квартиры. Причину его гибели выясняются.

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