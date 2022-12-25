"Тільки солідарністю з українським народом можна подолати зло і темряву": Патріарх Варфоломій привітав Україну з Різдвом

Цитата

“Сьогодні наша Свята Церква святкує Різдво у плоті предвічного Сина і Слова Божого. Це одне з найбільших свят нашої християнської віри, яке ми святкуємо з духовною свободою і радістю, незалежно від трагічних зовнішніх обставин. На жаль, цього року звістка доброї новини про Різдво лунає поряд із гомоном війни та брязканням зброї на вашій батьківщині, яка переживає жахливі наслідки провокаційного та несправедливого вторгнення. Ця війна, спровокована агресією російської федерації в лютому минулого року, є найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту закінчення Другої світової війни, що негативно впливає на довкілля та суспільство в усьому світі”, – зазначив Патріарх.

Деталі

Патріарх Варфоломій цитує Євангеліє від Матвія 5:9, в якому написано, що "наш Спаситель благословляє миротворців, бо вони синами Божими стануть". Він пропагує ідею праведності та любові навіть до наших ворогів".

Він додав також, що будь-яке спотворення євангельської звістки в політичних цілях та намагання знайти богословську причину для війни та насильства, щоб виправдати невиправдане, виявляється не лише карикатурою на Євангеліє, а й насамперед "хулою на Бога милосердя і Князя миру".

"Віримо, що тільки солідарністю з українським народом можна подолати зло і темряву. Сподіваємося, коли дозволить час, знову відвідати вашу нескорену батьківщину, заставши тоді всіх православних християн України об’єднаними в одній квітучій Церкві! Бажаємо всім вам довгих і благословенних літ!", - додав він.

Доповнення

ПЦУ та УГКЦ створять спільну робочу групу з реформування церковного календаря.