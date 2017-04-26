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Тільки ледачий не витер ноги об лотерейний ринок – президент “М.С.Л.”

Тільки ледачий не витер ноги об лотерейний ринок – президент “М.С.Л.”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент найбільшого українського оператора державних лотерей “М.С.Л.” Георгій Ложенко пояснив, чому лотерейний ринок країни перебуває у занепаді та не здатен повноцінно підтримувати спортивну та культурну сфери в Україні, повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.

Він розповів, що декілька років тому компанія “М.С.Л.” мала стратегічний план будівництва об’єктів спортивної інфраструктури по всій Україні. Проте, встигли лише збудувати льодову арену “Льодограй” в Богуславі Київської області.

За його словами, підтримка соціальної сфери країни напряму залежить від добробуту компанії, адже фінансування соціальних сфер здійснюється за рахунок частини коштів, виручених від продажу лотерейних білетів. Тобто, якщо люди активно грають у лотереї, то й соціальні сфери отримують фінансування. Але, якщо лотерейний ринок ледь виживає, оператори намагаються максимально скорочувати свої видатки, пояснив Г.Ложенко.

“Можу сказати, що сьогодні тільки ледачий ще не повитирав ноги об лотерейний ринок. Я зараз кажу про політиків та умовно публічних осіб. Яку тільки маячню вони не кидали публіці! Маячню, під якою немає жодних фактів. Вони гарно піаряться. Піаряться на чому? "Вони шахраї, злодії! Вони це не так роблять!“ — подібні вигуки та заяви нині дуже популярні.

Варто це почути пересічному громадянину і той одразу почуває себе невпевнено. Такі дії, по-перше, суттєво підірвали ринок.

По-друге, держава не забезпечила нормальне середовище для діяльності цього ринку. Неможливо виростити яблуню на піску та неможливо її виростити на морозі, якого б сорту вона не була”, — наголосив президент “М.С.Л.”.

Г.Ложенко переконаний, що як тільки ситуація на ринку стабілізується, вони повернуться до масштабної підтримки спортивної сфери країни, особливо дитячого спорту. За словами президента “М.С.Л.”, компанія обиратиме невеличкі міста для будівництва спортивних об’єктів, оскільки саме там діти та молодь найбільше обділені.

“Найголовніша наша ідея, по-перше, в тому, щоб діти, які живуть зі своїми батьками у невеликих містечках, не були обділені тими можливостями, що мають діти з міст-мільйонників чи просто великих міст. Це стосується як доступу до якихось культурних можливостей для розвитку так і, звичайно, можливостей до заняття спортом. Кожна дитина повинна мати право вибору. Для того, щоб вона мала таку можливість, дитині потрібна база для занять. Саме звідси у нас виникла програма будівництва цілої низки спортивних об’єктів в Україні. На той час не було війни, не було гіперінфляції, були інші можливості. І ми розпочали з міста Богуслав”, — зазначив він.

На сьогоднішній день “Льодограй” є основною базою для тренувань як аматорів, так і професійних всеукраїнських команд з хокею та фігурного катання. Нещодавно “Льодограй” провів перший відкритий турнір і оголосив, що подібні заходи відбуватимуться щорічно.

“Цей турнір — наш перший крок, коли ми самостійно з підтримкою районної організації проводимо подібний захід. Ми знайшли спонсора, який буде допомагати грошима. Будуть маленькі дітки, що прийматимуть участь у цьому турнірі. Він короткий, одноденний, я б навіть сказав пробний. Але ми даємо можливість цій малечі проявити себе. Проявити свій характер, можливості, бійцівські якості у змаганнях. Ось, власне, і весь сенс всього цього”, — розповів Г.Ложенко.

Президент “М.С.Л.” також закликав інших представників бізнесу звернути увагу на стан дитячого спорту в Україні, і дещо пожертвувати своїми предметами розкоші на користь виховання майбутніх чемпіонів країни.

“На мій погляд є два шляхи. Перший шлях — потужна підтримка зі сторони держави. Це достатньо великі гроші, які мають виділятися з бюджету, які спрямовуватимуться на підтримку, у першу чергу, дитячого спорту. А пізніше на підтримку тих дітей, які там зростають.

Другий шлях — симбіоз, коли приватний бізнес має нести певну соціальну відповідальність за цю сферу. Тоді бізнесмени мають усвідомлювати, що необхідно не тільки будувати собі палаци, купувати яхти та „пакуватися“, так би мовити, а робити щось реальне для країни, в якій живеш, та для її майбутнього. Робити щось для дитячого спорту, для здоров’я дітей та нації — це добра справа”, — резюмував він.

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