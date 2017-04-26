Только ленивый не вытер ноги об лотерейный рынок - президент "М.С.Л."

Он рассказал, что несколько лет назад компания “М.С.Л.” имела стратегический план строительства объектов спортивной инфраструктуры по всей Украине. Однако, успели только построить ледовую арену “Льодограй” в Богуславе Киевской области.

По его словам, поддержка социальной сферы страны напрямую зависит от благосостояния компании, ведь финансирование социальных сфер осуществляется за счет части средств, вырученных от продажи лотерейных билетов. То есть, если люди активно играют в лотереи, то и социальные сферы получают финансирование. Но, если лотерейный рынок едва выживает, операторы стараются максимально сокращать свои расходы, пояснил Г.Ложенко.

“Могу сказать, что сегодня только ленивый еще не повитирав ноги о лотерейный рынок. Я сейчас говорю о политиках и условно публичных лиц. Какую только чушь они не бросали публике! Бред, под которой нет никаких фактов. Они хорошо пиарятся. Пиарятся на чем? "Они мошенники, воры! Они это не так делают!" — подобные возгласы и заявления сейчас очень популярны.

Стоит это услышать рядовому гражданину и тот сразу чувствует себя неуверенно. Такие действия, во-первых, существенно подорвали рынок.

Во-вторых, государство не обеспечило нормальную среду для деятельности этого рынка. Невозможно вырастить яблоню на песке и невозможно ее вырастить на морозе, которого бы сорта она не была" - отметил президент “М.С.Л.”.

Г.Ложенко убежден, что как только ситуация на рынке стабилизируется, они вернутся к масштабной поддержки спортивной сферы страны, особенно детского спорта. По словам президента “М.С.Л.”, компания будет выбирать небольшие города для строительства спортивных объектов, по скольку именно там дети и молодежь больше всего обделены.

“Самая главная наша идея, во-первых, в том, чтобы дети, которые живут со своими родителями в небольших городках не были обделены теми возможностями, которые имеют дети из городов-миллионников или просто крупных городов. Это касается как доступа к каким-то культурных возможностей для развития так и, конечно, возможностей для занятия спортом. Каждый ребенок должен иметь право выбора. Для того, чтобы она имела такую ​​возможность, ребенку нужна база для занятий. Отсюда у нас возникла программа строительства целого ряда спортивных объектов в Украине. В то время не было войны, не было гиперинфляции, были другие возможности. И мы начали с города Богуслав ”, - отметил он.

На сегодняшний день “Льодограй” является основной базой для тренировок как любителей, так и профессиональных всеукраинских команд по хоккею и фигурному катанию. Недавно “Льодограй” провел первый открытый турнир и объявил, что подобные мероприятия будут проходить ежегодно.

“Этот турнир — наш первый шаг, когда мы самостоятельно с поддержкой районной организации проводим подобное мероприятие. Мы нашли спонсора, который будет помогать деньгами. Будут маленькие детки, которые будут принимать участие в этом турнире. Он короткий, однодневный, я бы даже сказал пробный. Но мы даем возможность этой малышей проявить себя. Проявить свой характер, возможности, бойцовские качества в соревнованиях. Вот, собственно, и весь смысл всего этого ”, - рассказал Г.Ложенко.

Президент “М.С.Л.” также призвал других представителей бизнеса обратить внимание на состояние детского спорта в Украине, и несколько пожертвовать своими предметами роскоши в пользу воспитания будущих чемпионов страны.

“На мой взгляд есть два пути. Первый путь — мощная поддержка со стороны государства. Это достаточно большие деньги, которые должны выделяться из бюджета, которые будут направлены на поддержку, в первую очередь, детского спорта. А позже на поддержку тех детей, которые там растут.

Второй путь — симбиоз, когда частный бизнес должен нести определенную социальную ответственность за эту сферу. Тогда бизнесмены должны осознавать, что необходимо не только строить себе дворцы, покупать яхты и „упаковывать“, так сказать, а делать что-то реальное для страны, в которой живешь, и для ее будущего. Делать что-то для детского спорта, для здоровья детей и нации — это хорошее дело”, - резюмировал он.