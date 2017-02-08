Тіла загиблих чоловіка та жінки виявили під час пожежі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Під час гасіння пожежі на Кіровоградщині рятувальники виявили тіла двох загиблих - чоловіка 1976 р.н. та жінки 1975 р.н.. Про це поінформували в прес-службі У ДСНС в області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, сьогодні о 12:58 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вул. Центральній в с. Дмитрівка Знам’янського району.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих — чоловіка 1976 р.н. та жінки 1975 р.н. Вогнеборці о 13:26 пожежу локалізували та о 13:50 ліквідували.
Обставини загибелі людей та причини пожежі наразі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, пожежа сталася на території школи на Черкащині.