Тела погибших мужчины и женщины обнаружили во время пожара в Кировоградской области

Согласно информации, сегодня в 12:58 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Центральной в с. Дмитровка Знаменского района.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших - мужчины 1976 г.р. и женщины 1975 г.р. Пожар в 13:26 пожар был локализован и в 13:50 ликвидирован.

Обстоятельства гибели людей и причины пожара сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, как сообщал УНН, пожар произошел на территории школы в Черкасской области.