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Тела погибших мужчины и женщины обнаружили во время пожара в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 8694 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Во время тушения пожара в Кировоградской спасатели обнаружили тела двух погибших - мужчины 1976 г.р. и женщины 1975 г.р. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в области, сообщает УНН.

Тела погибших мужчины и женщины обнаружили во время пожара в Кировоградской области

Согласно информации, сегодня в 12:58 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Центральной в с. Дмитровка Знаменского района.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших - мужчины 1976 г.р. и женщины 1975 г.р. Пожар в 13:26 пожар был локализован и в 13:50 ликвидирован.

Обстоятельства гибели людей и причины пожара сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, как сообщал УНН, пожар произошел на территории школы в Черкасской области.

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