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Тіла трьох загиблих військовослужбовців доставили до Дніпра

Тіла трьох загиблих військовослужбовців доставили до Дніпра

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 14 січня. УНН. Уночі військові доставили до Дніпра тіла трьох загиблих бійців, які вважалися зниклими безвісти. Про це на своїй сторінці в соцмережі "Facebook" написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує УНН-Центр.

"Вічна Вам пам'ять, Сини України! Героям слава!", − додала Т.Губа.

Як повідомляв УНН, 8 січня біля лінії розмежування зник зв’язок з трьома військовослужбовцями.

Нагадаємо, 13 січня представникам гуманітарного проекту Збройних сил України “Евакуація 200” передали тіла трьох загиблих українських військових.

Крім того, 13 січня Військово-Морські Сили Збройних Сил України повідомили про загибель трьох військових під час виконання завдань на Сході України.

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