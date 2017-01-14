Тіла трьох загиблих військовослужбовців доставили до Дніпра
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 14 січня. УНН. Уночі військові доставили до Дніпра тіла трьох загиблих бійців, які вважалися зниклими безвісти. Про це на своїй сторінці в соцмережі "Facebook" написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує УНН-Центр.
"Вічна Вам пам'ять, Сини України! Героям слава!", − додала Т.Губа.
Як повідомляв УНН, 8 січня біля лінії розмежування зник зв’язок з трьома військовослужбовцями.
Нагадаємо, 13 січня представникам гуманітарного проекту Збройних сил України “Евакуація 200” передали тіла трьох загиблих українських військових.
Крім того, 13 січня Військово-Морські Сили Збройних Сил України повідомили про загибель трьох військових під час виконання завдань на Сході України.