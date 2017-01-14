Тела трех погибших военнослужащих доставили в Днепр
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 14 января. УНН. Ночью военные доставили в Днепр тела трех погибших бойцов, которые считались пропавшими без вести. Об этом на своей странице в соцсети "Facebook" написала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует УНН-Центр.
"Вечная Вам память, Сыновья Украины! Героям слава!", - добавила Т.Губа.
Как сообщал УНН, 8 января возле линии разграничения пропала связь с тремя военнослужащими.
Напомним, 13 января представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" передали тела трех погибших украинских военных.
Кроме того, 13 января Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины сообщили о гибели трех военных во время выполнения задач на Востоке Украины.