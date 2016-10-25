Тіла двох людей виявили в гаражі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смерті двох людей у Дніпровському районі столиці. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
До правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Березняківській у гаражному кооперативі помітили тіло чоловіка та жінки.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. В автомобілі “ВАЗ”, який знаходився у гаражі, правоохоронці виявили мертвими 44-річного киянина-власника приміщення та невстановлену жінку віком 30-35 років.
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За попередньою інформацією, причиною смерті стало отруєння чадним газом.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією — нещасний випадок.