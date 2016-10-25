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15 марта, 19:03 • 116596 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171060 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140840 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133098 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114320 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106361 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102093 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137111 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132732 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Тела двух человек обнаружили в гараже в Киеве

Тела двух человек обнаружили в гараже в Киеве

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Правоохранители начали угловное производство по факту смерти двух человек в Днепровском районе столицы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

В полицию поступило сообщение, что на улице Березняковской в ​​гаражном кооперативе заметили тела мужчины и женщины.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. В автомобиле "ВАЗ", который находился в гараже, правоохранители обнаружили мертвыми 44-летнего киевлянина - владельца помещения и неустановленную женщину в возрасте 30-35 лет.

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - несчастный случай.

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