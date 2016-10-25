Тела двух человек обнаружили в гараже в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Правоохранители начали угловное производство по факту смерти двух человек в Днепровском районе столицы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
В полицию поступило сообщение, что на улице Березняковской в гаражном кооперативе заметили тела мужчины и женщины.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. В автомобиле "ВАЗ", который находился в гараже, правоохранители обнаружили мертвыми 44-летнего киевлянина - владельца помещения и неустановленную женщину в возрасте 30-35 лет.
По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - несчастный случай.