Тела двух человек обнаружили в гараже в Киеве

В полицию поступило сообщение, что на улице Березняковской в ​​гаражном кооперативе заметили тела мужчины и женщины.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. В автомобиле "ВАЗ", который находился в гараже, правоохранители обнаружили мертвыми 44-летнего киевлянина - владельца помещения и неустановленную женщину в возрасте 30-35 лет.

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - несчастный случай.