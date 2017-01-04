Тіла деяких жертв Смоленської катастрофи були замінені - ЗМІ

Повідомляється, що попередні дослідження вказують на те, що останки, ексгумовані в останні дні 2016 року через могили заступника держсекретаря в канцелярії президента Леха Качинського Маріуша Хандзліка, належать, ймовірно, колишньому президенту Польського олімпійського комітету Петру Нуровскі.

Зазначається, на початку грудня, після ексгумації тіла з могили Петра Нуровського, було виявлено, що там був похований, за неофіційною інформацією, Маріуш Хандзлік. В результаті цього, прокуратура прийняла рішення ще в грудні минулого року провести ексгумацію останків, похованих в могилі М.Хандзліка.

Офіційні результати генетичних досліджень жертви Смоленської катастрофи повинні бути представлені в найближчі дні.

За даними агентства, розтин було проведено у вівторок.

"Була виконана комп'ютерна томографія, були взяті зразки для тестування. Результати генетичних досліджень повинні бути відомі найближчим часом. Однак, є ознаки того, що була здійснена заміна тіл", - повідомило джерело.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 в Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму та Сенату, а також польського духовенства, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський.

Як повідомляв УНН, Польща вимагає від Росії текст із літака Л.Качинського, який під час прес-конференції цитував В.Путін.