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Тела некоторых жертв Смоленской катастрофы заменили - СМИ

Тела некоторых жертв Смоленской катастрофы заменили - СМИ

Киев • УНН

 • 10643 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Тела некоторых жертв Смоленской катастрофы, которая произошла в 2010 году, были заменены. Об этом сообщает польское информагентство PAP со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Сообщается, что предварительные исследования указывают на то, что останки, эксгумированные в последние дни 2016 г. из-за могилы заместителя госсекретаря в канцелярии президента Леха Качиньского Мариуша Хандзлика, принадлежат, вероятно, бывшему президенту Польского олимпийского комитета Петру Нуровски.

Отмечается, в начале декабря, после эксгумации тела из могилы Петра Нуровского, было обнаружено, что там был похоронен, по неофициальной информации, Мариуш Хандзлик. В результате этого, прокуратура приняла решение еще в декабре прошлого года провести эксгумацию останков, захороненных в могиле М.Хандзлика.

Официальные результаты генетических исследований жертв Смоленской катастрофы должны быть представлены в ближайшие дни. По данным агентства, вскрытие было проведено во вторник.

"Была выполнена компьютерная томография, были взяты образцы для тестирования. Результаты генетических исследований должны быть известны в ближайшее время. Однако, есть признаки того, что была осуществлена ​​замена тел", - сообщил источник.

Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.

Как сообщал УНН, Польша требует от России текст с самолета Л.Качиньского, который во время пресс-конференции цитировал В.Путин.

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