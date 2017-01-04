Тела некоторых жертв Смоленской катастрофы заменили - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Тела некоторых жертв Смоленской катастрофы, которая произошла в 2010 году, были заменены. Об этом сообщает польское информагентство PAP со ссылкой на свои источники, передает УНН.
Сообщается, что предварительные исследования указывают на то, что останки, эксгумированные в последние дни 2016 г. из-за могилы заместителя госсекретаря в канцелярии президента Леха Качиньского Мариуша Хандзлика, принадлежат, вероятно, бывшему президенту Польского олимпийского комитета Петру Нуровски.
Отмечается, в начале декабря, после эксгумации тела из могилы Петра Нуровского, было обнаружено, что там был похоронен, по неофициальной информации, Мариуш Хандзлик. В результате этого, прокуратура приняла решение еще в декабре прошлого года провести эксгумацию останков, захороненных в могиле М.Хандзлика.
Официальные результаты генетических исследований жертв Смоленской катастрофы должны быть представлены в ближайшие дни. По данным агентства, вскрытие было проведено во вторник.
"Была выполнена компьютерная томография, были взяты образцы для тестирования. Результаты генетических исследований должны быть известны в ближайшее время. Однако, есть признаки того, что была осуществлена замена тел", - сообщил источник.
Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.
Как сообщал УНН, Польша требует от России текст с самолета Л.Качиньского, который во время пресс-конференции цитировал В.Путин.