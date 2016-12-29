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Тіла 19 загиблих під час аварії Ту-154 підняли на поверхню

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Рятувальники підняли на поверхню 19 тіл загиблих при катастрофі літака Ту-154 в Чорному морі, 17 з них і всі фрагменти тіл доставлені до Москви, повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.

“На місці катастрофи літака на поверхню підняті 19 тіл загиблих, 17 з них, а також всі фрагменти тіл доставили спецрейсом до Москви для впізнання і генетичної експертизи”, — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНН, урядова комісія, створена для надання допомоги постраждалим і сім’ям загиблих у катастрофі літака Ту-154 в Чорному морі, підведе підсумки своєї роботи у четвер, 29 грудня.

Українські Національні Новини

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