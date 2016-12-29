Тела 19 погибших при крушении Ту-154 подняли на поверхность
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море, 17 из них и все фрагменты тел доставлены в Москву, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"На месте крушения самолета на поверхность подняты 19 тел погибших, 17 из них, а также все фрагменты тел доставили спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНН, правительственная комиссия, созданная для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 в Черном море, подведет итоги своей работы в четверг, 29 декабря.