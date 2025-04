Тихановську номінували на Нобелівську премію миру

Деталі

"Норвезькі парламентарі Олауг Боллестад (лідерка Християнсько-демократичної партії Норвегії) та Хорек Елвенес (депутат Консервативної партії) номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022", — написав Вячорка.

Він додав, що таке рішення — визнання для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу.

Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4

— Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022

Додамо

2021 року Тихановську також висували на Нобелівську премію миру. Тоді її здобули російський журналіст Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса.