Тихановську номінували на Нобелівську премію миру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську висунули на здобуття Нобелівської премії миру за 2022 рік. Про це у Twitter повідомив радник із закордонних справ офісу Тихановської Франак Вячорка, інформує УНН.
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"Норвезькі парламентарі Олауг Боллестад (лідерка Християнсько-демократичної партії Норвегії) та Хорек Елвенес (депутат Консервативної партії) номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022", — написав Вячорка.
Він додав, що таке рішення — визнання для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу.
Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4— Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022
Додамо
2021 року Тихановську також висували на Нобелівську премію миру. Тоді її здобули російський журналіст Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса.