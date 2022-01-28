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Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

Киев • УНН

 • 23543 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую выдвинули на получение Нобелевской премии мира за 2022 год. Об этом в Twitter сообщил советник по иностранным делам офиса Тихановской Франак Вячорка, информирует УНН.

Детали

"Норвежские парламентарии Олауг Боллестад (лидер Христианско-демократической партии Норвегии) и Хорэк Елвенес (депутат Консервативной партии) номинировали Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022", — написал Вячорка.

Он добавил, что такое решение — признание для всех белорусов, продолжающих бороться за свободу.

Norwegian Parliamentarians@OBollestad(leader of Christian Democratic Party@krfnorge) and@HarekElvenes(Conservative Party@Hoyre) nominated Sviatlana@Tsihanouskayafor the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedompic.twitter.com/vTq61EtDD4

— Franak Viačorka (@franakviacorka)January 28, 2022

Добавим

В 2021 году Тихановскую также выдвигали на Нобелевскую премию мира. Тогда ее получили российский журналист Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

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