Тіхановській у Литві надали житло та охорону

"Тіхановська в безпеці, вона знаходиться в Литві разом зі своїми дітьми", - сказав міністр.

За словами Лінкявічюса, вона приїхала до Литви після тиску з боку влади Білорусі, а посадові особи цієї країни "не перешкоджали від'їзду, навіть допомогли".

"…у неї не було особливого вибору, як тільки покинути країну", - сказав Лінкявічюс.

Також він зазначив, що сам ще не спілкувався з Тіхановською, тому не знає її планів.

"Вона сама вирішить, що далі їй робити, можливо, поспілкується зі ЗМІ, є потреба, але все це буде природно, без форсування", - сказав Лінкявічюс.

За його словами, Тіхановська знаходиться в наданому державою житлі. Також їй надано охорону.

"Їй надано місце, з відома уряду, у неї статус гості, як я згадував, у неї є віза", - відповів Лінкявічюс на питання, чи забезпечили Тіхановском житлом влада Литви.

Окрім того, він розповів, що разом з Тіхановською приїхала глава її штабу Марія Мороз, її діти теж в Литві.

Нагадаємо, головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві.

Як повідомлялося, у КДБ Білорусі заявили про підготовку замаху на життя Тіхановської.