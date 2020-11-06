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Тіхановська провела зустріч тет-а-тет з канцлером Австрії

Тіхановська провела зустріч тет-а-тет з канцлером Австрії

Київ • УНН

 • 10749 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська провела зустріч тет-а-тет з канцлером Австрії Себастьяном Курцем. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“На початку зустрічі Світлана Тіхановском висловила співчуття народу Австрії в зв’язку з недавнім терактом у Відні. Себастьян Курц висловив солідарність з білоруським народом і виявив відмінну обізнаність про ситуацію в Білорусі. Світлана Тіхановська розповіла, що режим продовжує здійснювати репресії щодо мирних білорусів, а також чинить тиск на тих, хто в знак протесту приєднався до страйку”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі були обговорені способи мирного розв’язання політичної і економічної кризи в Білорусі і можлива роль Австрії в цьому процесі.

Додається, що Тіхановська “висловила подяку канцлеру за тверду позицію Австрії в питаннях невизнання легітимності Олександра Лукашенко і введення персональних санкцій проти пособників режиму”.

Після зустрічі білоруська опозиціонерка відвідала місце теракту у Відні і поклала квіти.

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