Тихановская провела встречу тет-а-тет с канцлером Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская провела встречу тет-а-тет с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.
“Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с недавним терактом в Вене. Себастьян Курц выразил солидарность с беларусским народом и проявил отличную осведомленность о ситуации в Беларуси. Светлана Тихановская рассказала, что режим продолжает осуществлять репрессии в отношении мирных беларусов, а также оказывает давление на тех, кто в знак протеста присоединился к забастовке”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время встречи были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в Беларуси и возможная роль Австрии в этом процессе.
Добавляется, что Тихановская “выразила благодарность канцлеру за твердую позицию Австрии в вопросах непризнания легитимности Александра Лукашенко и введение персональных санкций против пособников режима”.
После встречи белорусская оппозиционерка посетила место теракта в Вене и возложила цветы.