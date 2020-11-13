Тіхановська оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенко

ukru
10:24 • 34403 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 78252 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 93153 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 122664 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 117085 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 119952 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 121878 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106662 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113369 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92693 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 116037 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 91912 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 104173 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 59359 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 55676 перегляди
Публікації
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 645 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 6410 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 122664 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 91912 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 117227 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 10127 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 25558 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 100882 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119733 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119456 перегляди
Актуальне
Тіхановська оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенко

Тіхановська оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенко

Київ • УНН

 • 16215 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська оголосила Народний трибунал і амністію “за захоплення Лукашенко і членів його терористичного угрупування”. Про це йдеться в її заяві в Telegram-каналі, передає УНН.

“Наша країна остаточно перетворилася в місце злочину. Я заявляю, що Олександр Лукашенко і його поплічники — терористична організація, яка повинна відповісти за свої злочини”, — заявила Тіхановська.

За її словами, виборча система в Білорусі — це “фікція для покривання злочинів режиму”.

“Я, Світлана Тіхановська, оголошую Народний трибунал і амністію за захоплення Лукашенко і членів його терористичного угрупування. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї. Відповісти повинен кожен, хто цинічно порушив і порушує закон: від членів виборчих комісій і провладних спостерігачів до чиновників, ідеологів і офіцерів, які віддавали і виконували злочинні накази. Ви порушили закон, і ви боїтеся правосуддя. Але час правосуддя прийшов”, — йдеться в заяві опозиціонерки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чья б корова мычала, а Зеленского — молчала: Лукашенко грубо відповів Президенту України

Вона також оприлюднила план Народного трибуналу і повідомила, що паралельно міжнародна група опозиціонерів “вже веде роботу по визнанню Лукашенко і його поплічників терористичною організацією, а також щодо сприяння судам універсальної юрисдикції”.

“У цього плану дві мети: зупинити беззаконня і показати, що боятися повинні не протестуючі білоруси, а ті, хто скоює злочини проти них. Минув час, коли можна просто вбивати людей з упевненістю, що за це нічого не буде. Минув час, коли „не до закону“. З цього дня гарант закону — народ Білорусі”“, — підсумувала Тіхановська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна виступила із засудженням білоруської влади через смерть побитого активіста Бондаренко

Як повідомляв УНН, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська відмовилася брати участь в “імітації діалогу, запропонованого режимом” правлячої влади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92