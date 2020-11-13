Тіхановська оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення влади Лукашенко

“Наша країна остаточно перетворилася в місце злочину. Я заявляю, що Олександр Лукашенко і його поплічники — терористична організація, яка повинна відповісти за свої злочини”, — заявила Тіхановська.

За її словами, виборча система в Білорусі — це “фікція для покривання злочинів режиму”.

“Я, Світлана Тіхановська, оголошую Народний трибунал і амністію за захоплення Лукашенко і членів його терористичного угрупування. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї. Відповісти повинен кожен, хто цинічно порушив і порушує закон: від членів виборчих комісій і провладних спостерігачів до чиновників, ідеологів і офіцерів, які віддавали і виконували злочинні накази. Ви порушили закон, і ви боїтеся правосуддя. Але час правосуддя прийшов”, — йдеться в заяві опозиціонерки.

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Вона також оприлюднила план Народного трибуналу і повідомила, що паралельно міжнародна група опозиціонерів “вже веде роботу по визнанню Лукашенко і його поплічників терористичною організацією, а також щодо сприяння судам універсальної юрисдикції”.

“У цього плану дві мети: зупинити беззаконня і показати, що боятися повинні не протестуючі білоруси, а ті, хто скоює злочини проти них. Минув час, коли можна просто вбивати людей з упевненістю, що за це нічого не буде. Минув час, коли „не до закону“. З цього дня гарант закону — народ Білорусі”“, — підсумувала Тіхановська.

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Як повідомляв УНН, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська відмовилася брати участь в “імітації діалогу, запропонованого режимом” правлячої влади.