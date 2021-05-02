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Тіхановська обговорила з владою Італії "розумні санкції" проти режиму Лукашенка

Тіхановська обговорила з владою Італії "розумні санкції" проти режиму Лукашенка

Київ • УНН

 • 17002 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська, яку багато хто в Білорусі вважає справжньою переможницею президентських виборів 9 серпня 2020 року, обговорила з представниками уряду Італії можливі формати та майданчики для переговорів щодо виведення Білорусі з політичної кризи. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі білоруського політика в суботу, 1 травня, передає УНН.

Деталі

Рим надасть допомогу незалежним ЗМІ та громадянського суспільства Білорусі, а також підтримає "заходи щодо посилення тиску на режим з метою зупинити репресії і почати переговори, в тому числі через застосування "розумних санкцій", які допоможуть надати максимальний точковий тиск на режим і його наближених", повідомила пресслужба Тіхановської.

Мова також йшла про організацію міжнародної конференції високого рівня на тему виведення Білорусі з кризи, а також про перспективи міжнародного посередництва з метою домогтися початку переговорів між режимом Олександра Лукашенко і демократичною опозицією.

Крім іншого, під час візиту до Італії Тіхановська зустрілася з міністром закордонних справ країни Луїджі Ді Майо, міністром праці Андреа Орландо і міністром у справах Європи Вінченцо Амендола.

Зустріч Тіхановської з білоруської діаспорою в Італії

Опозиціонерка закликала італійську владу звернути увагу на ситуацію з політв'язнями в Білорусі, писати їм листи і організовувати для них програми реабілітації.

Крім того, в ході візиту до Італії Тіхановська зустрілася з представниками білоруської діаспори. "У кожному місті Європи повинні знати про нашу з вами боротьбу, нашу з вами біль і нашу з вами майбутню перемогу. Я хочу передати всім білорусам, що нами захоплюється весь світ", - сказала Світлана Тіхановська, звертаючись до співвітчизників.

Протести після виборів президента Білорусі

У Білорусі майже 9 місяців не вщухають масові акції протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків.

В ході протестів постраждали, були арештовані і затримані тисячі людей, в тому числі десятки журналістів. Кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени його президії були або заарештовані, або змушені покинути Білорусь. Євросоюз ввів санкції відносно Лукашенка і його оточення.

Варто відзначити, що Україна не визнає Лукашенко легітимним президентом Білорусі.

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