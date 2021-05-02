Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Тихановская обсудила с властями Италии "умные санкции" против режима Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которую многие в Беларуси считает настоящей победительницей президентских выборов 9 августа 2020 года, обсудила с представителями правительства Италии возможные форматы и площадки для переговоров по выводу Беларуси из политического кризиса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале белорусского политика в субботу, 1 мая, передает УНН.
Детали
Рим окажет помощь независимым СМИ и гражданского общества Беларуси, а также поддержит “меры по усилению давления на режим с целью остановить репрессии и начать переговоры, в том числе из-за применения „умных санкций“, которые помогут придать максимальный точечное давление на режим и его приближенных” , - сообщила пресс-служба Тихановская.
Речь также шла об организации международной конференции высокого уровня на тему вывода Беларуси из кризиса, а также о перспективах международного посредничества с целью добиться начала переговоров между режимом Александра Лукашенко и демократической оппозицией.
Помимо прочего, во время визита в Италию Тихановская встретилась с министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, министром труда Андреа Орландо и министром по делам Европы Винченцо Амендола.
Встреча Тихановской с белорусской диаспорой в Италии
Оппозиционерка призвала итальянские власти обратить внимание на ситуацию с политзаключенными в Беларуси, писать им письма и организовывать для них программы реабилитации.
Кроме того, в ходе визита в Италию Тихановська встретилась с представителями белорусской диаспоры. “В каждом городе Европы должны знать о нашей с вами борьбу, нашу с вами боль и нашу с вами будущую победу. Я хочу передать всем белорусам, что нами восхищается весь мир”, — сказала Светлана Тихановська, обращаясь к соотечественникам.
Протесты после выборов президента Беларуси
В Беларуси почти 9 месяцев не прекращаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков.
В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были или арестованы, или вынуждены покинуть Беларусь. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.