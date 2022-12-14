The Washington Post: як Київ готується до можливого ядерного удару

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Видання пише з посиланням на Пентагон та військових експертів про те, що ризик ядерного удару невеликий. Але там також не відкидають і зворотний варіант розвитку подій.

Кореспонденти газети побували у Києві та поговорили з місцевими жителями. Репортери опублікували думку городян щодо цього питання.

Зазначається, що жителі Києва все ж таки розмірковують над можливістю того, що місто може стати “мішенню ядерної бомби”.

Приводом для занепокоєння є заяви президента росії володимира путіна про те, що він готовий використати "всі необхідні засоби" для перемоги в Україні, а також часті розмови на російських телевізійних ток-шоу про використання ядерної зброї.

Водночас на думку військових експертів, ризик ядерного удару невеликий, а представники Пентагону заявили, що не бачать жодних доказів того, що Росія готується до цього.

Цитата

"Можливо, загроза ще більше зменшилася після того, як путін заявив російським журналістам, що росія не "збожеволіла" щодо ядерної зброї і усвідомлює серйозні наслідки її використання", – пише видання.

За інформацією газети, у Києві готові до ядерного удару. Зокрема, у столиці є мережа притулків у метрополітені, включаючи найглибшу у світі станцію "Арсенальна".

Також видання пише з посиланням на заяви Київської обласної військової адміністрації, що влада готує ще 425 заміських укриттів із запасами їжі, води та радіоапаратурою.

Водночас уточнюється, що місць на всіх може не вистачити. Крім того, укриття на випадок ядерного удару закриватимуть за 5 хвилин до передбачуваного вибуху, щоб захистити тих, хто всередині, від радіаційних опадів.

Додамо

Російський президент володимир путін заявив, що росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості завдання першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника лише через кілька днів після попередження про зростання ризику атомної війни.

Раніше він заявив, що ризик атомної війни зростає, і назвав арсенал росії "стримуючим фактором" у конфліктах.