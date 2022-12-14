The Washington Post: как Киев готовится к возможному ядерному удару

Детали

Издание пишет со ссылкой на Пентагон и военных экспертов о том, что риск ядерного удара невелик. Но там также не исключают и обратный вариант развития событий.

Корреспонденты газеты побывали в Киеве и побеседовали с местными жителями. Репортеры опубликовали мнение горожан по данному вопросу.

Отмечается, что жители Киева все же размышляют над возможностью того, что город может стать “мишенью ядерной бомбы”.

Поводом для беспокойства являются заявления президента россии владимира путина о том, что он готов использовать "все необходимые средства" для победы в Украине, а также частые разговоры на российских телевизионных ток-шоу об использовании ядерного оружия.

В то же время, по мнению военных экспертов, риск ядерного удара небольшой, а представители Пентагона заявили, что не видят никаких доказательств того, что россия готовится к этому.

Цитата

"Возможно, угроза еще больше уменьшилась после того, как путин заявил российским журналистам, что россия не "с ума сошла" относительно ядерного оружия и осознает серьезные последствия его использования", – пишет издание.

По информации газеты, в Киеве готовы к ядерному удару. В частности, в столице есть сеть убежищ в метрополитене, включая самую глубокую в мире станцию "Арсенальная".

Также издание пишет со ссылкой на заявления Киевской областной военной администрации, что власти готовят еще 425 загородных укрытий с запасами пищи, воды и радиоаппаратурой.

В то же время уточняется, что мест на всех может не хватить. Кроме того, укрытия на случай ядерного удара, будут закрывать за 5 минут до предполагаемого взрыва, чтобы оградить тех, кто внутри, от радиационных осадков.

Добавим

Российский президент владимир путин заявил, что россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника лишь через несколько дней после предупреждения о росте риска атомной войны.

Ранее он заявил, что риск атомной войны растет, и назвал арсенал россии "сдерживающим фактором" в конфликтах.