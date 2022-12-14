The Washington Post: как Киев готовится к возможному ядерному удару

ukru
Эксклюзив
16:00 • 54081 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 117350 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 124473 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 107573 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102437 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 87079 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110584 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135915 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122940 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136679 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 132664 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 128638 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 114244 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 65493 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 54739 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 226183 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256774 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 195317 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200766 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236166 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 65493 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 114244 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118322 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125931 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141100 просмотра
Актуальное
The Washington Post: как Киев готовится к возможному ядерному удару

The Washington Post: как Киев готовится к возможному ядерному удару

Киев • УНН

 • 724370 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Американская газета The Washington Post пообщалась с жителями Киева и Киевской области о подготовке к возможному ядерному удару со стороны россии. По информации издания, в столице подготовлены 7 убежищ в метрополитене, где можно будет укрыться на случай ядерного удара, пишет УНН.

Детали

Издание пишет со ссылкой на Пентагон и военных экспертов о том, что риск ядерного удара невелик. Но там также не исключают и обратный вариант развития событий.

Корреспонденты газеты побывали в Киеве и побеседовали с местными жителями. Репортеры опубликовали мнение горожан по данному вопросу.

Отмечается, что жители Киева все же размышляют над возможностью того, что город может стать “мишенью ядерной бомбы”.
Поводом для беспокойства являются заявления президента россии владимира путина о том, что он готов использовать "все необходимые средства" для победы в Украине, а также частые разговоры на российских телевизионных ток-шоу об использовании ядерного оружия.

В то же время, по мнению военных экспертов, риск ядерного удара небольшой, а представители Пентагона заявили, что не видят никаких доказательств того, что россия готовится к этому.

Цитата

"Возможно, угроза еще больше уменьшилась после того, как путин заявил российским журналистам, что россия не "с ума сошла" относительно ядерного оружия и осознает серьезные последствия его использования", – пишет издание.

По информации газеты, в Киеве готовы к ядерному удару. В частности, в столице есть сеть убежищ в метрополитене, включая самую глубокую в мире станцию "Арсенальная".

Также издание пишет со ссылкой на заявления Киевской областной военной администрации, что власти готовят еще 425 загородных укрытий с запасами пищи, воды и радиоаппаратурой.

В то же время уточняется, что мест на всех может не хватить. Кроме того, укрытия на случай ядерного удара, будут закрывать за 5 минут до предполагаемого взрыва, чтобы оградить тех, кто внутри, от радиационных осадков.

Добавим

Российский президент владимир путин заявил, что россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину возможности нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника лишь через несколько дней после предупреждения о росте риска атомной войны.

Ранее он заявил, что риск атомной войны растет, и назвал арсенал россии "сдерживающим фактором" в конфликтах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы