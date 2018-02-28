The New York Times: директор з комунікацій Білого має намір піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 бепрезня. УНН. Директор з комунікацій Білого дому Хоуп Хікс має намір піти у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The New York Times.
За відомостями джерел видання, Хікс планувала зробити це протягом декількох місяців і вже оповістила про своє рішення колег у Білому домі.
Діючий президент США Дональд Трамп з розумінням поставився до рішення Хоуп Хікс подати у відставку. “Мені буде не вистачати її у своєму оточенні, проте коли вона підійшла до мене зі словами про прагнення до інших можливостей, я повністю її зрозумів. Я впевнений, що ми ще попрацюємо разом у майбутньому”, — сказав Трамп.
Білий дім також навів висловлювання самої Хікс з приводу відставки. “Я не можу знайти слів, щоб висловити мою вдячність президенту Трампу. Бажаю президенту і його адміністрації всього найкращого в міру того, як він продовжує керувати нашою країною”, — сказала вона.
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Директор з комунікацій Білого дому у вівторок протягом більше дев’яти годин відповідала на запитання членів спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США з приводу розслідування щодо рослідування російського втручання у президентські вибори у США 2016 року. За відомостями телеканалу CNN, Хікс зізналася в тому, що брехала заради Трампа, але, за її словами, це була невинна брехня для порятунку.
The New Yorker з посиланням на власні джерела повідомляє, що рішення Хікс подати у відставку не пов’язане з наданням свідчень конгресменам, а було прийнято заздалегідь. Про нього вона повідомила вузькому колу людей ще до зазначених слухань, стверджує кореспондент видання.
Хікс вважалася одним з найбільш близьких помічників Трампа. Під час передвиборної гонки 2016 року в США вона була співробітницею прес-служби політика, а після його перемоги на виборах виконувала аналогічні обов’язки в його команді, яка відповідає за передачу влади в країні.
Нагадаємо, заступник директора Федерального бюро розслідувань Ендрю Маккейб, що піддався критиці з боку діючого президента США Дональда Трампа та інших республіканців за нібито упереджене ставлення до нього на користь свого супротивника-демократа в 2016 році Хілларі Клінтон, пішов у відставку.