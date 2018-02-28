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The New York Times: директор по коммуникациям Белого намерен уйти в отставку

The New York Times: директор по коммуникациям Белого намерен уйти в отставку

Киев  •  УНН

 • 7575 просмотра

КИЕВ. 1 бепрезня. УНН. Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс намерена уйти в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The New York Times.

По сведениям источников издания, Хикс планировала сделать это в течение нескольких месяцев и уже оповестила о своем решении коллег в Белом доме.

Действующий президент США Дональд Трамп с пониманием отнесся к решению Хоуп Хикс подать в отставку. “Мне будет не хватать её в своем окружении, однако когда она подошла ко мне со словами о стремлении к другим возможностям, я полностью её понял. Я уверен, что мы еще поработаем вместе в будущем”, — сказал Трамп.

Белый дом также привел высказывания самой Хикс по поводу отставки. “Я не могу найти слов, чтобы выразить мою признательность президенту Трампу. Желаю президенту и его администрации всего наилучшего по мере того, как он продолжает управлять нашей страной”, — сказала она.

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Директор по коммуникациям Белого дома во вторник в течение более девяти часов отвечала на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США по поводу расследования приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года. По сведениям телеканала CNN, Хикс призналась в том, что лгала ради Трампа, но, по ее словам, это была невинная ложь во спасение.

The New Yorker со ссылкой на собственные источники сообщает, что решение Хикс подать в отставку не связано с дачей показаний конгрессменам, а было принято заранее. О нём она сообщила узкому кругу людей еще до указанных слушаний, утверждает корреспондент издания.

Хикс считалась одним из самых близких помощников Трампа. Во время предвыборной гонки 2016 года в США она была сотрудницей пресс-службы политика, а после его победы на выборах выполняла аналогичные обязанности в его команде, которая отвечает за передачу власти в стране.

Напомним, заместитель директора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейб, подвергшийся критике со стороны действующего президента США Дональда Трампа и других республиканцев за якобы предвзятое отношение к нему в пользу своего противника-демократа в 2016 году Хиллари Клинтон, ушел в отставку.

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