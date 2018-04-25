The Hill: щонайменше 21 штат постраждав від хакерських атак РФ перед виборами-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку РФ напередодні президентських виборів 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію у виданні The Hill.
Даний факт повідомила керівник відділу кіберзахисту Міністерства внутрішньої безпеки США Джанет Манфра.
“Міністерство має достатньо підстав, щоб підтвердити активність, яка охоплювала 21 штат — це підтвердили сенсори в державних системах, а також інформація, надана розвідувальним співтовариством”, — підкреслила Манфра під час слухань у Сенатському комітеті із питань внутрішньої безпеки.
Вона висловила думку, що метою російської активності була більшість американських штатів.
“У більшості випадків, проаналізованих міністерством, хакери шукали слабкості систем, а не намагались втрутитись у їх роботу. Лише незначна кількість систем зазнали прямих втручань. Безпека виборів у США є провідним національним інтересом та пріоритетом нашого відомства. Міністерство агресивно працює над запобіганням втручанню у майбутні вибори. Ми не можемо дозволити повторення цього”, — зауважила представник Міністерства внутрішньої безпеки США.
Як повідомляв УНН, спецслужби Великої Британії не можуть повністю захистити країну від кібератак РФ.