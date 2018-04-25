The Hill: не менее чем 21 штат пострадал от хакерских атак РФ перед выборами-2016

Данный факт сообщила руководитель отдела киберзащиты Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра.

“Министерство имеет достаточно оснований, чтобы подтвердить активность, которая охватывала 21 штат — это подтвердили сенсоры в государственных системах, а также информация, предоставленная разведывательным сообществом”, — подчеркнула Манфра во время слушаний в сенатском комитете по вопросам внутренней безопасности.

Она выразила мнение, что целью российской активности было большинство американских штатов.

“В большинстве случаев, проанализированных министерством, хакеры искали слабости систем, а не пытались вмешаться в их работу. Лишь незначительное количество систем потерпели прямое вмешательство. Безопасность выборов в США является ведущим национальным интересом и приоритетом нашего ведомства. Министерство агрессивно работает над предотвращением вмешательства в предстоящие выборы. Мы не можем допустить повторения этого”, — отметила представитель Министерства внутренней безопасности США.

Как сообщал УНН, спецслужбы Великобритании не могут полностью защитить страну от кибератак РФ.