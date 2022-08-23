The Guardian: путін хоче не лише захопити владу в Києві, але показати безсилля НАТО

Деталі

Автор вказує, що російський диктатор не лише хоче нейтралізувати центральну владу в Києві, але й показати нездатність НАТО його зупинити. Друга мета є основною в історії про "спецоперацію". Знищення української культури на окупованих територіях для глави кремля є "додатковим бонусом", зауважує автор.

Журналіст зазначає, що кремлю не потрібні надто великі досягнення, щоб путін зміг оголосити про "перемогу" в Україні. Для цього достатньо захопити весь Донбас та мати сухопутний міст у Крим.

Водночас, Шорт наголошує, що в ідеалі російський президент хотів би більшого – контроль над Одесою та довколишнє узбережжя Чорного моря. Однак, в очах президента росії, навіть менші успіхи показали б, що могутність США не безмежна.

Цитата

"Війна в Україні не йде ізольовано. У той час, як росія заперечує встановлений США порядок безпеки в Європі, Китай кидає Вашингтону виклик у Азії. Розпочався геополітичний процес, підсумки якого не покажуться повною мірою протягом десятиліть. Але світовий порядок останніх 30 років, що встановився після "холодної війни", добігає кінця", — вважає Філіп Шорт.

На думку журналіста, реальність планів диктатора залежатиме від ситуації на фронті, а точніше від ступеня підтримки Заходу України восени та взимку, коли брак енергоресурсів та стрімке зростання вартості життя стануть все більш відчутними для західних партнерів України.

Доповнення

Американський політолог назвав 5 сценаріїв, за яких США можуть вступити у війну з росією.