The Guardian: путін хоче не лише захопити владу в Києві, але показати безсилля НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Російський диктатор володимир путін не лише хоче захопити владу в Києві, але пріоритетнішою метою є бажання показати безсилля НАТО. Таку думку висловив британський журналіст та письменник Філіп Шорт, пише УНН із посиланням на The Guardian.
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Автор вказує, що російський диктатор не лише хоче нейтралізувати центральну владу в Києві, але й показати нездатність НАТО його зупинити. Друга мета є основною в історії про "спецоперацію". Знищення української культури на окупованих територіях для глави кремля є "додатковим бонусом", зауважує автор.
Журналіст зазначає, що кремлю не потрібні надто великі досягнення, щоб путін зміг оголосити про "перемогу" в Україні. Для цього достатньо захопити весь Донбас та мати сухопутний міст у Крим.
Водночас, Шорт наголошує, що в ідеалі російський президент хотів би більшого – контроль над Одесою та довколишнє узбережжя Чорного моря. Однак, в очах президента росії, навіть менші успіхи показали б, що могутність США не безмежна.
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"Війна в Україні не йде ізольовано. У той час, як росія заперечує встановлений США порядок безпеки в Європі, Китай кидає Вашингтону виклик у Азії. Розпочався геополітичний процес, підсумки якого не покажуться повною мірою протягом десятиліть. Але світовий порядок останніх 30 років, що встановився після "холодної війни", добігає кінця", — вважає Філіп Шорт.
На думку журналіста, реальність планів диктатора залежатиме від ситуації на фронті, а точніше від ступеня підтримки Заходу України восени та взимку, коли брак енергоресурсів та стрімке зростання вартості життя стануть все більш відчутними для західних партнерів України.
Доповнення
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