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Американський політолог назвав 5 сценаріїв, за яких США можуть вступити у війну з росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сполучені Штати можуть вступити у війну з росією, зайнявши позицію України. Професор політології Університету Чикаго Джон Міршаймер назвав п'ять сценаріїв, за яких можливий такий розклад подій, пише УНН з посиланням на Foreign Affairs.

Американський політолог назвав 5 сценаріїв, за яких США можуть вступити у війну з росією

Деталі

Як зазначається, перший і найімовірніший сценарій того, що Америка відкрито вступить у війну з росією, на думку Міршаймера, відбудеться в тому випадку, якщо “українська армія почне руйнуватися” і росія досягне перемоги в Україні.

Цитата

“У цьому випадку, враховуючи глибоку відданість адміністрації Байдена запобіганню такого результату, Сполучені Штати можуть спробувати переламати ситуацію, безпосередньо беручи участь у бойових діях”, - вважає політолог.

Другий сценарій, за його словами, можливий у разі, якщо війна між країнами не закінчиться протягом року.

Третій сценарій – США можуть ввести сухопутні війська для допомоги Україні.

Четвертий сценарій у тому, що США вирішать змінити ситуацію, почавши брати участь у бойових діях.

П'ятим сценарієм, на думку Міршаймера, є "навмисна ескалація", що нібито США проти своєї волі втягуються у війну з несподіваного розвитку подій, що "розгортається висхідною спіраллю".

Додамо

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час оголошення Штатами чергового пакету військової допомоги Україні заявив, що США допомагатимуть Україні скільки потрібно, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою.

США оголосили про нову військову допомогу Україні на суму 775 млн доларів. Вона включатиме боєприпаси для HIMARS, а також десятки тисяч артилерійських снарядів.

Адміністрація Байдена виділила Україні понад 10 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки. Це 19 пакет, який Україна отримала із серпня 2021 року.

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