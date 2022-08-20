Американский политолог назвал 5 сценариев, при которых США могут вступить в войну с россией

Детали

Как отмечается, первый и наиболее вероятный сценарий того, что Америка открыто вступит в войну с рф, по мнению Миршаймера, произойдет в том случае, если “украинская армия начнет разрушаться” и россия достигнет победы в Украине.

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“В этом случае, учитывая глубокую преданность администрации Байдена предотвращению такого результата, Соединенные Штаты могут попытаться переломить ситуацию, непосредственно участвуя в боевых действиях”, - считает политолог.

Второй сценарий, по его словам, возможен в случае, если война между странами не закончится в течение года.

Третий сценарий - США могут ввести сухопутные войска для помощи Украине.

Четвертый сценарий заключается в том, что США решат изменить ситуацию, начав участвовать в боевых действиях.

Пятым сценарием, по мнению Миршаймера, является "намеренная эскалация", что якобы США против своей воли втягивается в войну по неожиданному развитию событий, что "разворачивается восходящей спиралью".

Добавим

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время объявления Штатами очередного пакета военной помощи Украине заявил, что США будут помогать Украине сколько нужно, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя.

США объявили о новой военной помощи Украине на сумму 775 млн долларов. Она будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов.

Администрация Байдена выделила Украине более 10 миллиардов долларов в помощь в сфере безопасности. Это 19 пакет, который Украина получила с августа 2021 года.