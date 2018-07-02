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The Guardian: британський проект виходу Великої Британії з ЄС в Брюсселі вважають нереалістичним

The Guardian: британський проект виходу Великої Британії з ЄС в Брюсселі вважають нереалістичним

Київ • УНН

 • 8699 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Проект виходу Великої Британії з Євросоюзу, запропонований британським урядом, в Брюсселі назвали нереалістичним, вказавши на неможливість зміни основоположних принципів європейської спільноти. Про це в понеділок повідомила газета The Guardian з посиланням на офіційних осіб ЄС, які ознайомилися з підготовленою Лондоном Білою книгою по відносинам Великої Британії з ЄС після Brexit, інформує УНН.

Джерело видання підтвердило, що європейські чиновники в Брюсселі вже ознайомилися з чорновим варіантом даного документа, який буде опублікований в п’ятницю, і побачили в ньому вибірковий підхід британського уряду, який має намір зберегти деякі переваги членства в Євросоюзі після виходу з нього.

За інформацією The Guardian, Лондон має намір погодитися з деякими пропозиціями Брюсселя в сфері фінансів у обмін на обмеження вільного пересування людей, проти чого виступає співтовариство. Велика Британія також розраховує на невизначений термін залишитися після Brexit в єдиному ринку, щоб уникнути необхідності проводити перевірки на ірландському кордоні.

Як повідомляв УНН, Джон Болтон таємно від Терези Мей провів зустріч з євроскептиками.

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