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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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The Guardian: британский проект выхода Великобритании из ЕС в Брюсселе считают нереалистичным

The Guardian: британский проект выхода Великобритании из ЕС в Брюсселе считают нереалистичным

Киев  •  УНН

 • 8699 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Проект выхода Великобритании из Евросоюза, предложенный британским правительством, в Брюсселе назвали нереалистичным, указав на невозможность изменения основополагающих принципов европейского сообщества. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на официальных лиц ЕС, ознакомились с подготовленной Лондоном Белой книгой по отношениям Великобритании с ЕС после Brexit, информирует УНН.

Источник издания подтвердил, что европейские чиновники в Брюсселе уже ознакомились с черновым вариантом данного документа, который будет опубликован в пятницу, и усмотрели в нем избирательный подход британского правительства, которое намерено сохранить некоторые преимущества членства в Евросоюзе после выхода из него.

По информации The Guardian, Лондон намерен согласиться с некоторыми предложениями Брюсселя в сфере финансов в обмен на ограничение свободного передвижения людей, против чего выступает сообщество. Великобритания также рассчитывает на неопределенный срок остаться после Brexit в едином рынке, чтобы избежать необходимости проводить проверки на ирландской границе.

Как сообщал УНН, Джон Болтон тайно от Терезы Мэй провел встречу с евроскептиками.

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