Тестування ПЛР в столиці роблять тільки особам з симптомами COVID-19 - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Тестування ПЛР на коронавірусну хворобу в столиці роблять тільки тим, у кого є симптоми хвороби чи тим, хто мав контакт з хворим, хто нещодавно повернувся з-за кордону, чи контактував з такими людьми. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Тестування полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на COVID-19 роблять тільки тим, у кого є симптоми хвороби. Або тим, хто мав контакт з хворим, хто нещодавно повернувся з-закордону, чи контактував з такими людьми… Лабораторно досліджують ПЛР тести в Києві в трьох установах. Це: Олександрівська лікарня, міська лікарня номер 4 та "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", - сказав Кличко.
Він зазначив, що спочатку лікарі, за допомогою тестів на інші види вірусу, виключають захворювання на них. Якщо не підтверджено іншого вірусного захворювання, тоді матеріал передають для тестування на коронавірусну інфекцію. Саме такий алгоритм рекомендує ВООЗ.
"ПЛР тестів у столиці зробили вже понад 4 тисячі. І ми постійно купуємо необхідні реагенти та самі тести. В основному – виробництва Китаю та Південної Кореї. Зараз в місті ще є запас ПЛР тестів. Їх близько тисячі. І вже сьогодні ми очікуємо на чергову партію цих тестів", - додав міський голова.
Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня в столиці зареєстровано 612 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.