Тестування ПЛР в столиці роблять тільки особам з симптомами COVID-19 - Кличко

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Тестування ПЛР на коронавірусну хворобу в столиці роблять тільки тим, у кого є симптоми хвороби чи тим, хто мав контакт з хворим, хто нещодавно повернувся з-за кордону, чи контактував з такими людьми. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.