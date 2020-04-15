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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 39990 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49039 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 63752 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64273 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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5 марта, 08:58 • 101523 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130629 просмотра

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Тестирование ПЦР в столице делают только лицам с симптомами COVID-19 - Кличко

Тестирование ПЦР в столице делают только лицам с симптомами COVID-19 - Кличко

Киев  •  УНН

 • 16851 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Тестирование ПЦР на коронавирусную болезнь в столице делают только тем, у кого есть симптомы болезни или тем, кто имел контакт с больным, кто недавно вернулся из-за границы, ил контактировал с такими людьми. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Тестирование полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19 делают только тем, у кого есть симптомы болезни. Или тем, кто имел контакт с больным, кто недавно вернулся из-за границы, или контактировал с такими людьми... Лабораторно исследуют ПЦР тесты в Киеве в трех учреждениях. Это Александровская больница, городская больница номер 4 и "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - сказал Кличко.

Он отметил, что сначала врачи, с помощью тестов на другие виды вируса, исключают заболевания ними. Если не подтверждено другого вирусного заболевания, тогда материал передают для тестирования на коронавирусную инфекцию. Именно такой алгоритм рекомендует ВОЗ.

"ПЦР тестов в столице сделали уже более 4 тысяч. И мы постоянно покупаем необходимые реагенты и сами тесты. В основном - производства Китая и Южной Кореи. Сейчас в городе еще есть запас ПЦР тестов. Их около тысячи. И уже сегодня мы ожидаем очередную партию этих тестов", - добавил мэр.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в столице зарегистрировано 612 случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Украинские Национальные Новости

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