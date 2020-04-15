Тестирование ПЦР в столице делают только лицам с симптомами COVID-19 - Кличко

"Тестирование полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19 делают только тем, у кого есть симптомы болезни. Или тем, кто имел контакт с больным, кто недавно вернулся из-за границы, или контактировал с такими людьми... Лабораторно исследуют ПЦР тесты в Киеве в трех учреждениях. Это Александровская больница, городская больница номер 4 и "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - сказал Кличко.

Он отметил, что сначала врачи, с помощью тестов на другие виды вируса, исключают заболевания ними. Если не подтверждено другого вирусного заболевания, тогда материал передают для тестирования на коронавирусную инфекцию. Именно такой алгоритм рекомендует ВОЗ.

"ПЦР тестов в столице сделали уже более 4 тысяч. И мы постоянно покупаем необходимые реагенты и сами тесты. В основном - производства Китая и Южной Кореи. Сейчас в городе еще есть запас ПЦР тестов. Их около тысячи. И уже сегодня мы ожидаем очередную партию этих тестов", - добавил мэр.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в столице зарегистрировано 612 случаев заболевания коронавирусной болезнью.