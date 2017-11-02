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Tesla зазнала найбільших збитків за всю історії компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Tesla не зможе виготовляти 5000 автомобілів Model 3 за тиждень у 2017 році, на тлі того, що автовиробник зазнав найбільших фінансових втрат у третьому кварталі у 619 мільйонів доларів, передає УНН з посиланням на The Verge.

В третьому кварталі виробництво Model 3 уповільнилось тепер компанія досягне своєї мети - виробляти 5000 автомобілів на тиждень до початку 2018 року, а не до кінця 2017 року.

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"Хоча ми продовжуємо робити значний прогрес щотижня у вирішенні проблеми вузьких місць Model 3, існує проблеми, які ускладнюють точне прогнозування того, скільки часу потрібно для очищення всіх вузьких місць або коли з'являться нові," - сказала компанія.

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Зокрема, акції Tesla після публікації звітності та оголошення про перенесення термінів виробництва Model 3 знизилися на позабіржових торгах на 5%, до 304,9 долара. Крім того, виручка Tesla в третьому кварталі також виявилася рекордною - 2,984 мільярда доларів - за рахунок зростання продажів Model X.

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