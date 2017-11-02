Tesla претерпела наибольшие убытки за всю истории компании

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127422 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106885 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109456 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107762 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100706 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105521 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102614 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146307 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
Tesla претерпела наибольшие убытки за всю истории компании

Tesla претерпела наибольшие убытки за всю истории компании

Киев  •  УНН

 • 12810 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Tesla не сможет производить 5000 автомобилей Model 3 за неделю в 2017 году, на фоне того, что автопроизводитель понес наибольшие финансовые потери в третьем квартале в 619 млн долларов, передает УНН со ссылкой на The Verge.

В третьем квартале производство Model 3 замедлилось теперь компания достигнет своей цели - производить 5000 автомобилей в неделю до начала 2018 года, а не до конца 2017 года.

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"Хотя мы продолжаем делать значительный прогресс еженедельно с решением проблемы узких мест Model 3, существуют проблемы, которые затрудняют точное прогнозирование того, сколько времени нужно для очистки всех узких мест или когда появятся новые", - сказала компания.

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В частности, акции Tesla после публикации отчетности и объявления о переносе сроков производства Model 3 снизились на внебиржевых торгах на 5%, до 304,9 доллара. Кроме того, выручка Tesla в третьем квартале также оказалась рекордной - 2,984 миллиарда долларов - за счет роста продаж Model X.

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