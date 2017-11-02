Tesla претерпела наибольшие убытки за всю истории компании

В третьем квартале производство Model 3 замедлилось теперь компания достигнет своей цели - производить 5000 автомобилей в неделю до начала 2018 года, а не до конца 2017 года.

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"Хотя мы продолжаем делать значительный прогресс еженедельно с решением проблемы узких мест Model 3, существуют проблемы, которые затрудняют точное прогнозирование того, сколько времени нужно для очистки всех узких мест или когда появятся новые", - сказала компания.

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В частности, акции Tesla после публикации отчетности и объявления о переносе сроков производства Model 3 снизились на внебиржевых торгах на 5%, до 304,9 доллара. Кроме того, выручка Tesla в третьем квартале также оказалась рекордной - 2,984 миллиарда долларов - за счет роста продаж Model X.