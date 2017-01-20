Tesla з автопілотом не відкликатимуть після смертельної аварії у США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Національне управління із безпеки дорожнього руху США не зобов’яже виробника автомобілів Tesla відкликати моделі автомобілів із функцією автопілотування після смертельної аварії у травні 2016 року через відсутність жодних доказів наявності дефекту у автомобілі, що зазнав аварії, передає УНН з посиланням на BBC.
Розслідування не виявило жодної несправності, проте зауважило нестачу поширення інформації, яка б нагадувала водіям, що система потребує їх контролю.
"Ці системи потребують постійної і повної уваги водія. Недостатньо просто розміщувати інформацію в інструкції й сподіватися, що водії її прочитають. Виробники мають передбачати, як саме водії використовуватимуть їхню розробку і те, що дехто з них не читатиме інструкцій", - зауважив представник управління Браян Томас.
У звіті управління зазначалось, що водій Джошуа Браун, який загинув внаслідок аварії, не здійснив ані гальмування, ані рульового управління, ані будь-якої іншої дії, аби уникнути зіткнення.
Представник відомства Браян Томас зазначив, що водій мав би помітити вантажівку щонайменше за сім секунд до зіткнення, чого було б достатньо, щоб спробувати його уникнути.
Нагадаємо, у травні минулого року водій автомобіля Tesla з увімкненим автопілотом загинув, коли його авто зіткнулося з вантажівкою.