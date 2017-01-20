Tesla с автопилотом не будут отзывать после смертельной аварии в США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Национальное управление по безопасности дорожного движения США не обяжет производителя автомобилей Tesla отозвать модели автомобилей с функцией автопилотирования после смертельной аварии в мае 2016 года из-за отсутствия каких-либо доказательств наличия дефекта в автомобиле потерпевшего крушение, передает УНН со ссылкой на BBC.
Расследование не выявило ни одной неисправности, однако заметила нехватку распространения информации, которая напоминала бы водителям,что система требует их контроля.
"Эти системы требуют постоянного и полного внимания водителя. Недостаточно просто размещать информацию в инструкции и надеяться, что водители ее прочитают. Производители должны предусматривать, как водители будут использовать их разработку и то, что некоторые из них не будет читать инструкций", - заметил представитель управления Брайан Томас.
В отчете управления говорится, что водитель Джошуа Браун, погибший в результате аварии, не совершил ни торможения, ни рулевого управления, ни какого-либо другого действия, чтобы избежать столкновения.
Представитель ведомства Брайан Томас отметил, что водитель должен был заметить грузовик неменее чем за семь секунд до столкновения, чего было бы достаточно, чтобы попытаться его избежать.
Напомним, в мае прошлого года водитель автомобиля Tesla с включенным автопилотом погиб , когда его авто столкнулось с грузовиком.