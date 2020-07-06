Tesla почала продавати короткі шорти за 69 доларів: навіщо

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Ілон Маск і Tesla пожартували над інвесторами, які ставили на обвал акцій автовиробника і запустили в продаж червоні шорти, що символізують короткі позиції, які на біржовому жаргоні також називають "шортами". Про нову позицію для покупки Маск повідомив в своєму Twitter, передає УНН.

Так, шорти Tesla червоного кольору, на їх задній стороні вишитий напис "S3XY", що є відсиланням до автомобілів компанії Model S, Model 3, Model X і Model Y. В описі товару сказано, що він виготовлений з атласної тканини і випущений обмеженим тиражем.

Незабаром після анонсу Маска стало відомо, що сайт Tesla не впорався з потоком запитів. На даний момент всі шорти повністю розпродані.

Вважається, що запуском подібного товару, Tesla пожартувала над інвесторами, які відкривають короткі позиції (shorts, або "шорти") в акціях компанії, сподіваючись на падіння її котирувань.

Адже коли 2 липня капіталізація Tesla в черговий раз побила рекорд і подолала позначку в 224 млрд дол., Маск пообіцяв, що компанія пошиє "чудові червоні шорти".

Це не перший випадок, коли Маск використовує шорти для троллінгу "шортселерів". У 2018 році він відправив коробку з шортами власнику хедж-фонду Девіду Айнхорну, який грав на біржі проти Tesla.

Раніше УНН писав, що Ілон Маск продав один зі своїх будинків в Лос-Анджелесі за 29 млн доларів.

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