Tesla начала продавать короткие шорты за 69 долларов: зачем
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Илон Маск и Tesla подшутили над инвесторами, которые ставили на обвал акций автопроизводителя и запустили в продажу красные шорты, что символизируют короткие позиции, которые на биржевом жаргоне также называют “шортами”. О новой позиции для покупки Маск сообщил в своём Twitter, передает УНН.
Так, шорты Tesla красного цвета, на их задней стороне вышита надпись “S3XY”, что является отсылкой к автомобилям компании Model S, Model 3, Model X и Model Y. В описании товара сказано, что он изготовлен из атласной ткани и выпущен ограниченным тиражом.
Вскоре после анонса Маска стало известно, что сайт Tesla не справился с потоком запросов. На данный момент все шорты полностью распроданы.
Считается, что запуском подобного товара, Tesla подшутила над инвесторами, которые открывают короткие позиции (shorts, или “шорты”) в акциях компании, надеясь на падение ее котировок.
Ведь когда 2 июля капитализация Tesla в очередной раз побила рекорд и преодолела отметку в 224 млрд дол., Маск пообещал, что компания сошьет “чудесные красные шорты”.
Это не первый случай, когда Маск использует шорты для троллинга “шортселлеров”. В 2018 году он отправил коробку с шортами владельцу хедж-фонда Дэвиду Айнхорну, который играл на бирже против Tesla.
Ранее УНН писал, что Илон Маск продал один из своих домов в Лос-Анджелесе за 29 млн долларов.