Террориста "ЛНР", який приїхав на лікування затримали у Запоріжжі

Співробітники Управління СБУ у Запорізькій області вирахували 21-річного уродженця Донецьку, який воював на боці так званої “ДНР”, а потім “ЛНР”. Приймав участь й в боях під Дебальцеве.

“З Донецьку до Запоріжжя переїхали мати та бабця терориста. Вони мешкають в одному з гуртожитків у Заводському районі. А терорист приїхав до них (у Запоріжжя) на лікування, бо, як він розповів правоохоронцям, на тимчасово окупованих територіях ліки або відсутні, або вони коштують дуже великих грошей”, — повідомили кореспонденту УНН в СБУ.

Вчора, 10 квітня, 21-річного терориста затримали бійці СБУ. Відкрито кримінальну виробництво за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Затриманому повідомлено про підозру.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, 8 квітня у Торецьку затриманий розвідник “ДНР”.