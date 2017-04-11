Террориста "ЛНР", який приїхав на лікування затримали у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Запоріжжі правоохоронці затримали бойовика “ЛНР”, який на початку квітня приїхав у місто на лікування. Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає УНН.
Співробітники Управління СБУ у Запорізькій області вирахували 21-річного уродженця Донецьку, який воював на боці так званої “ДНР”, а потім “ЛНР”. Приймав участь й в боях під Дебальцеве.
“З Донецьку до Запоріжжя переїхали мати та бабця терориста. Вони мешкають в одному з гуртожитків у Заводському районі. А терорист приїхав до них (у Запоріжжя) на лікування, бо, як він розповів правоохоронцям, на тимчасово окупованих територіях ліки або відсутні, або вони коштують дуже великих грошей”, — повідомили кореспонденту УНН в СБУ.
Вчора, 10 квітня, 21-річного терориста затримали бійці СБУ. Відкрито кримінальну виробництво за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Затриманому повідомлено про підозру.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, 8 квітня у Торецьку затриманий розвідник “ДНР”.