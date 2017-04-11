Террориста "ЛНР", который приехал на лечение задержали в Запорожье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75838 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110789 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168968 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124184 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121460 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115056 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105998 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159599 просмотра

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Террориста "ЛНР", который приехал на лечение задержали в Запорожье

Террориста "ЛНР", который приехал на лечение задержали в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 10809 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Запорожье правоохранители задержали боевика "ЛНР", который в начале апреля приехал в город на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Сотрудники Управления СБУ в Запорожской области вычислили 21-летнего уроженца Донецка, который воевал на стороне так называемой “ДНР”, а затем “ЛНР”. Принимал участие и в боях под Дебальцево.

“С Донецка в Запорожье переехали мать и бабушка террориста. Они живут в одном из общежитий в Заводском районе. А террорист приехал к ним (в Запорожье) на лечение, потому что, как он рассказал правоохранителям, на временно оккупированных территориях лекарства или отсутствуют, или они стоят очень больших денег”, — сообщили корреспонденту УНН в СБУ.

Вчера, 10 апреля, 21-летнего террориста задержали бойцы СБУ. Возбуждено уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Задержанному сообщено о подозрении.
Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, 8 апреля в Торецкое задержан разведчик “ДНР” .

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