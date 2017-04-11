Террориста "ЛНР", который приехал на лечение задержали в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Запорожье правоохранители задержали боевика "ЛНР", который в начале апреля приехал в город на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Сотрудники Управления СБУ в Запорожской области вычислили 21-летнего уроженца Донецка, который воевал на стороне так называемой “ДНР”, а затем “ЛНР”. Принимал участие и в боях под Дебальцево.
“С Донецка в Запорожье переехали мать и бабушка террориста. Они живут в одном из общежитий в Заводском районе. А террорист приехал к ним (в Запорожье) на лечение, потому что, как он рассказал правоохранителям, на временно оккупированных территориях лекарства или отсутствуют, или они стоят очень больших денег”, — сообщили корреспонденту УНН в СБУ.
Вчера, 10 апреля, 21-летнего террориста задержали бойцы СБУ. Возбуждено уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Задержанному сообщено о подозрении.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, 8 апреля в Торецкое задержан разведчик “ДНР” .