Терористичні атаки в центрі Лондона здійснила одна особа – ЗМІ

"Нападник наїхав на людей на Вестмінстерському мосту, поїхав на площу біля парламенту, підрізав поліцейського та був застрелений поліцією", - повідомили у виданні.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.