Терористичні атаки в центрі Лондона здійснила одна особа – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Наїзд на людей на Вестмінстерському мосту, а потім атаку біля будівлі парламент здійснила одна особа. Про це Sky News повідомили джерела, передає УНН.
"Нападник наїхав на людей на Вестмінстерському мосту, поїхав на площу біля парламенту, підрізав поліцейського та був застрелений поліцією", - повідомили у виданні.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.