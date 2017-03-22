Террористические атаки в центре Лондона совершил один человек - СМИ

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Наезд на людей на Вестминстерском мосту, а затем атаку возле здания парламента совершил один человек. Об этом Sky News сообщили источники, передает УНН.

"Нападавший наехал на людей на Вестминстерском мосту, поехал на площадь возле парламента, подрезал полицейского и был застрелен полицией", - сообщили в издании.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.

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