Террористические атаки в центре Лондона совершил один человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Наезд на людей на Вестминстерском мосту, а затем атаку возле здания парламента совершил один человек. Об этом Sky News сообщили источники, передает УНН.
"Нападавший наехал на людей на Вестминстерском мосту, поехал на площадь возле парламента, подрезал полицейского и был застрелен полицией", - сообщили в издании.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.