Террористические атаки в центре Лондона совершил один человек - СМИ

"Нападавший наехал на людей на Вестминстерском мосту, поехал на площадь возле парламента, подрезал полицейского и был застрелен полицией", - сообщили в издании.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.