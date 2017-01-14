Терористи у Нігерії викрали сім осіб у приміщенні школи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Нігерії у штаті Огун терористи викрали п'ять школярів і двох співробітників освітньої установи, включаючи громадянина Туреччини, передає УНН із посиланням на Reuters.
Представник нігерійської поліції заявив, що бойовики вторглися на територію закладу, захопивши школярів і викладачів, після чого зникли.
Відзначається, що викрадачі ще не вийшли на зв’язок з поліцією і керівництвом школи.
“Ми робимо серйозні зусилля, щоб вивільнити викрадених людей цілими і неушкодженими”, — сказали в поліції.
Раніше повідомлялося, що у Нігерії при вибуху в магазині загинули 15 осіб.