Террористы в Нигерии похитили семь человек в помещении школы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Нигерии в штате Огун террористы похитили пять школьников и двух сотрудников образовательного учреждения, включая гражданина Турции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Представитель нигерийской полиции заявил, что боевики вторглись на территорию школы, захватив школьников и преподавателей, после чего скрылись.
Отмечается, что похитители еще не вышли на связь с полицией и руководством школы.
"Мы делаем серьезные усилия, чтобы освободить похищенных людей целыми и невредимыми", - сказали в полиции.
Ранее сообщалось, что в Нигерии от взрыве в магазине погибли 15 человек.