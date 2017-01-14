Терористи обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Учора ввечері незаконні збройні формування майже годину вели вогонь по позиції контрольного поста “Мар’їнка”, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили прикордонники, вогонь російські найманці відкрили майже о 20.00 зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів. Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного н.п. Олександрівка.
"Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту “Мар’їнка” не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали", - йдеться у повідомленні.
Раніше перший заступник Голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що за час роботи КПВВ “Майорськ” загинули 5 прикордонників.